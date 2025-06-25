Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.