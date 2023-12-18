Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal hizmetlere tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde Hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Manzarasıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken ve konforlu ulaşım imkanı sunan Ali Kayası cam terası vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu alanda mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiği Kahramanmaraş Ali Kayası Cam Terası, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzur veren atmosferiyle dikkat çekiyor.