Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün vizyon projelerinden Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri, misafirlerini ağırlanmaya devam ediyor. İlk etabı tamamlanmak üzere olan ve hizmete açılan Ali Kayası Cam Teras, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. 10 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği turizm tesisi; doğası, atmosferi, yeşil ve maviyi buluşturan eşsiz manzarasıyla misafirlerini adeta büyüledi. Cam teras, restoran, ahşap yürüyüş yolları, otopark ve çocuk oyun gruplarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan tesis, şimdiden şehrin gözde turizm alanları arasındaki yerini aldı. Alt ve üstyapısı, ulaşımı ve sosyal donatılarıyla vatandaşların büyük beğenisini kazanan, sadece Kahramanmaraşlıların değil civar şehirlerden gelen vatandaşların da uğrak noktası haline gelen Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde yürütülen çevre düzenlemelerinin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.