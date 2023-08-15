Şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde de son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

3 etaplı olarak planlanan projenin ilk etabında Ali Kayası’na cam teras, restoran, yürüyüş yolları ve otopark inşa edilirken, turizm tesisine ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda da asfalt öncesi zemin hazırlıkları hızla devam ediyor.

İnşa, çevre düzenleme, asfalt ve peyzaj uygulamalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla hizmete alınacak Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin şehrin turizm potansiyelini ve katma değerini katbekat artırması hedefleniyor.