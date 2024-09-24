Gülgiller familyasına ait pembe beyaz çiçekli ve dikenli bir ağacın meyvesi olan alıcın hasadı içinde bulunduğumuz sonbahar ayında başladı. Hafif ekşi tadı, aroması ve faydasıyla sevilerek tüketilen alıç, birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda hastalıkları önlemek niyetiyle de tüketiliyor. Hasat dönemin başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’taki tezgâhlarda da yerini almaya başlayan alıç, kent halkı tarafından yoğun rağbet görüyor.

Alıç sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Bu lezzetli ve besleyici meyve Kahramanmaraş tezgâhların da yerini aldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu