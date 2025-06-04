Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen denetimler kapsamında, Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kısa sürede takibe alınarak Hal bölgesinde yakalandı.

Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiği belirlendi. Ayrıca, "Dur" ihtarına uymamak gibi kanun dışı davranışlar sergileyen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelere göre toplam 86.779 TL para cezası uygulandı. Araç, trafikten men edildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uymanın sadece bireysel güvenlik değil, toplumsal sorumluluk da olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara daha dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Emniyet birimleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.