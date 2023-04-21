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Çocuklara, normal bir bayram geçirebilmeleri için ellerinden gelen yardımları yapmaya çalıştıklarını belirten Arslan, "Çocuklarımıza ayakkabı, kıyafet, oyuncak gibi ihtiyaçları dağıtıyoruz." dedi.

İstanbul'da 2018'de faaliyete başlayan Allı Turna Kadın Derneği nin üyeleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Ülkü Ocakları Çadır Kenti'nde bir araya geldikleri çocuklara giysi ve ayakkabının yanı sıra oyuncak dağıttı.

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