Kültür Park Konferans Salonunda Gerçekleştirilen “Ufuklardan Doğan Güneş Başbuğ Alparslan Türkeş” Anma Programına MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Prof. Dr. Sefer Aycan, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, Yönetimi Ve Misafirler Katılım Sağladı.
Anma Programı Saygı Duruşunda Bulunulması Ve İstiklal Marşının Okunmasıyla Başladı. Ardından Kur’anı Kerim Tilaveti Yapıldı.
Programda Konuşma Gerçekleştiren Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar Şu Sözlere Yer Verdi.
Programda Başbuğ Alparslan Türkeş’in Hayatının Anlatılması, 12 Eylül Mahkeme Savunması Tiyatro Gösterisi, Dokuz Işık Sunumu, Ülkücü Yemini Ve Başbuğlar Ölmez Eserinin Seslendirilmesiyle Son Buldu.