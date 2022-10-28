Alpedo Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, dünya şampiyonlarıyla Kervanhan tesislerinde dondurma şov yaptı.

Alpedo Kervan lezzet grubu yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Alpedo Kervan lezzet grubu son olarak Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, 5 kez Dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu olan Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Dünya şampiyonu olan Boksör Şennur Demir’i Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşturdu.

Program öncesi şampiyonlar Kervanhan tesislerinde basın açıklaması yaptı.

“Sporcularımızla gurur duyuyoruz”

Programın önemine değinen Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu,“ Spora ve sporcuya desteğe önem veriyoruz. Bu kapsamda da şehrimizin tanıtımının yapıldığına inanıyoruz. Bu duruma en iyi örneklerinden birisi alpedo Kahramanmaraş voleybol takımı ve amatör sporcularımızdır. Bu kapsamda ülkemizin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandıran 3 kıymetli kardeşimizi şehrimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünü kutluyorum.”dedi.

“Burada olmaktan mutluyuz”

Kahramanmaraş’ta olmaktan mutlu olduğunu belirten Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, “Ülkemizi temsil etmek, ülkemiz adına başarı kazanmak, Avrupa, Dünya şampiyonu olmak, olimpiyatlarda madalya kazanmak guru verici. İnsanlar tarafından takdir edilmek, saygı duyulmak, çok güzel. Bugün Kahramanmaraş’tayız. Sağ olsun Sami ağabeyimiz bizleri buraya davet etti. Burada olmaktan mutluyuz.” diye konuştu.

“Yerli ve milli markalarımızda yurt dışında ülkemizi temsil ediyor”

Dünya Şampiyonu Milli Boksör Şennur Demir ise, “Biz başarılı sporcular olarak buralara gelipte, buradaki gençlere, ya da ailelere örnek olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Rıza’nın da bahsettiği gibi biz nasıl ülkemizi milli formayla yurt dışında temsil ediyorsak, yerli ve milli markalarımızda inşallah bizleri yurt dışında aynı şekilde temsil edecek.”Dedi.

“Emeği geçenleri kutluyorum”

Son olarak Olimpiyat Şampiyonu Okçu Mete Gazoz ise Kahramanmaraş’a olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalarında ardından milli sporcular alpedo Maraş dondurmasını satır ve balta ile kesti.

Program yoğun ilgi gördü!

Sonrasında ise şampiyonlar Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde Kervan lezzet grubu ve Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü katkılarıyla düzenlenen söyleşi programına katıldı. Buradaki program gençlerin yoğun ilgisine neden oldu.