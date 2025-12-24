Dün açıklanan asgari ücretin ardından gözler değerli madenlere çevrildi. En sık tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 6 bin 187 liradan tamamladı. Güne yatay başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6 bin 192 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 295 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 14 liradan satılıyor.

Öte yandan uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.500 USD civarını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve yıl genelinde yüzde 70’in üzerinde artış kaydetti.

Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor

Döviz piyasasında ise 1 Amerikan Doları 42,84–42,95 TL civarında işlem görüyor. Türk Lirası, yıl başından itibaren döviz karşısında dalgalı bir seyir izlerken dolar kuru yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. TL’nin dolar karşısındaki zayıf performansı, iç ve dış ekonomik beklentilerle birlikte kurlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Euro/TL Kuru ve Eurodaki Seyir

Euro/TL kuru 24 Aralık 2025 sabah saatlerinde 50,6 TL civarında işlem gördü. Euro, özellikle yıl içinde Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası ve ekonomik verilerle birlikte dolar karşısında güçlenirken TL karşısında da yüksek seviyelerini koruyor.