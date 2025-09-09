Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası yetkilileri, altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgularken, vatandaşlara alım-satımda dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselişini sürdürebileceği öngörülüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, “Kahramanmaraş’ta altına yatırım yapan kazançlı çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İşte Kahramanmaraş'ta saat 9.00 itibari ile gram altın, çeyrek altın fiyatları.