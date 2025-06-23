Son dönemde gümüş fiyatlarındaki değişim ve yatırımcıların ilgisi, piyasalarda önemli bir konu haline geldi.

Gümüş değerli metaller arasında alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor ve endüstriyel kullanım alanlarının yanı sıra değer saklama amacıyla da tercih edilen bir maden olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle son dönemlerde yeniden trend olan gümüşe ilgi artıyor.

Gümüş satıcısı Ali Yılmaz, gümüş piyasasında ki son durumu Aksu Haber’e anlattı.