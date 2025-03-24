Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.