Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve doların zayıflaması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı.

Spot altının ons fiyatı, yüzde 1,62 artarak 3 bin 287 dolara yükselirken, ABD vadeli işlemler piyasasında ons altın 3 bin 286 dolara çıktı.

GRAM ALTIN 4 BİN TL’Yİ AŞTI

Uluslararası piyasalarda yaşanan yükseliş, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Güne yüzde 1,66 yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 28 TL seviyesine kadar çıkarak 4 bin TL eşiğini yeniden aştı.

Gram altın, 19 Mart 2025’te 4 bin 68 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4 bin 28 TL

Satış: 4 bin 38 TL

ALTIN/ONS FİYATI

Satış: 3 bin 287 dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6 bin 605 TL

Satış: 6 bin 669 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 26 bin 589 TL

Satış: 26 bin 598 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26 bin 340 TL

Satış: 26 bin 573 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 13 bin 211 TL

Satış: 13 bin 338 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 26 bin 259 TL

Satış: 26 bin 923 TL

DOLAR DÜŞERKEN, ALTIN KAZANDIRIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Doların değer kaybetmesi ve süregelen riskten kaçış eğilimi altının lehine işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksindeki yüzde 0,4’lük düşüş, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan da yaptığı açıklamada, "Küresel belirsizlik sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek." dedi.

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 24’LÜK KAZANÇ

Altın fiyatları, 2025 yılının başından bu yana yüzde 24’ten fazla değer kazandı.

ANZ Bank, yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 3 bin 600 dolara çıkarırken, altı aylık öngörüsünü ise 3 bin 500 dolar olarak güncelledi.

Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak devreye girmediğini, bu nedenle potansiyelin sürdüğünü vurguladı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcılar, bugün açıklanacak olan ABD perakende satış verilerine odaklanmış durumda.

Verilerin, ABD ekonomisinin genel gidişatı ve Fed’in olası faiz indirimi adımları için ipuçları sunması bekleniyor.

Piyasalarda 2025 sonuna kadar toplamda 87 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de dalgalanmalar yaşanıyor.

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3’lük düşüşle 956,64 dolara geriledi.

Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.