Alzheimer, yaşlılıkla birlikte hafıza kaybı ve bilişsel yeteneklerde azalma ile karakterize edilen bir hastalık.

Uzmanlara göre, Alzheimer'ın ana nedenleri arasında genetik faktörler, yaş, hormonal değişiklikler ve çevresel etmenler bulunuyor. Ancak sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, bilişsel sağlığı korumada önemli bir rol oynayabilir.

Son dönemde Alzheimer vakalarında artış gözlemlenirken, bu önemli sağlık sorununu anlamak ve önlem almak adına Aksu Haber olarak sizler için uzman görüşüne başvurduk.

Nöroloji Uzmanı Doktor Elif Mürüvvet Benli Gürsoy , "Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sosyal aktivitelerin Alzheimer riskini azalttığını gösteren birçok çalışma var. Ayrıca, zihinsel olarak aktif kalmak da önleyici bir etki sağlayabilir," dedi.