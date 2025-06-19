Kahramanmaraş Hüseyin Arıkmert Stadı'nda oynanan bir amatör futbol karşılaşması, sahaya aniden giren bir yılanla kısa süreliğine durdu. Olay, futbolcular ve taraftarlar arasında hem paniğe hem de ilginç anlara neden oldu.

Maçın devam ettiği sırada yeşil zemine bir yılanın girdiğini fark eden maçın hakemi, tereddüt etmeden oyunu durdurdu. Bu beklenmedik durum karşısında hem futbolcular hem de taraftarlar kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşadı. Ancak yılanın sahadaki hareketleri, ortaya yer yer komik görüntülerin çıkmasına da sebep oldu.

Görevlilerin hızlı müdahalesiyle yılan, sahadan güvenli bir şekilde çıkarıldı. Yılanın uzaklaştırılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Tribündeki bazı taraftarlar, bu sıra dışı anları cep telefonlarıyla kaydederek olayı ölümsüzleştirdi.

Hüseyin Arıkmert Stadı'nda yaşanan bu olay, maçın önüne geçerek günün en çok konuşulan ve akılda kalan anlarından biri oldu.