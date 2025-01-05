Kalp kapağında ileri düzeyde yetmezlik bulunan 69 yaşındaki Behiye Hanım, ameliyatsız anjiyo yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Tedavinin ardından hızla iyileşen hasta, taburcu edilerek sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmeye başladı.

Aynı gün gerçekleştirilen bir diğer müdahalede, benzer bir sağlık sorunuyla mücadele eden Mustafa Bey de aynı teknikle tedavi edildi. KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, her iki hastanın da durumunun kritik olduğunu ve ameliyat şansı bulunmadığını belirtti. Eroğlu, yapılan tedavilerle hastaların hayat kalitesinin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

KSÜ Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında gerçekleştirdiği bu başarılı tedavilerle, bölgede ileri düzey sağlık hizmetinin öncüsü olmaya devam ediyor.