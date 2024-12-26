Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, Adana Yolu, Gaziantep Yolu ve Kayseri Yolu gibi ana arterlerde yoğun temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yol kenarındaki atıkların temizlenmesi ve altyapıyı desteklemek için kanalların tesviyesi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık vizyonu çerçevesinde mahalleler ve yeşil alanlarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu çalışmalarla şehir genelinde daha temiz ve düzenli bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.