Zonguldak’ta meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki S.E.D. yaşamını yitirdi. Olay, Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi’nde su dağıtımı yapan 21 yaşındaki Ö.S.’nin kamyonetini rampaya park etmesiyle başladı.

Sürücü aracın arka kısmından su indirirken, 67 DD 908 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. O sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan küçük çocuk, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların hemen yardıma koştuğu çocuk, ilk olarak yakındaki hastaneye götürüldü. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen S.E.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü Ö.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.