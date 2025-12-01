Edinilen bilgiye göre, Hasancıklı Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Göksun’un eski esnaflarından C.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

M.K. isimli yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.