Depremin ardından yapılan teknik incelemelerde “ağır hasarlı” raporu verilen binalar, ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde kontrollü şekilde yıkılıyor.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri, yapıların çevresinde güvenlik çemberi oluşturulduktan sonra yıkım işlemine başlıyor. Yıkım sırasında çevreye toz yayılmasını önlemek amacıyla sulama yapılıyor.

Mahalle sakinleri, çalışmaların kentteki riskli yapıların ortadan kaldırılması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını istiyor.

Yetkililer, Kahramanmaraş genelinde ağır hasarlı yapıların yıkımının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.