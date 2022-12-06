Bu kapsamda Yeni Mahalle Hükümet Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden başkan doğan, esnafın sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında yapacakları çalışmaları anlattı.

Ak Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran’ın da eşlik ettiği ziyarette başkan doğan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Her zaman sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını belirten Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan “Bizler her zaman sahadayız. Hemşerilerimizle iç içeyiz. İlçemizi daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.