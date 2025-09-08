Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yamaç paraşütü festivali düzenlendi.

Andırın Belediyesince, "Akdeniz'in Karadeniz'i" olarak adlandırılan ve zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçenin tanıtılmasına yönelik düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş, Trabzon, Antalya, Adıyaman, Mersin, Adana ve Osmaniye'den 45 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki Asma Köprü mevkisinden kalkış yapan paraşütçüler, doğa manzarası eşliğinde uçuşlarını tamamladı.

Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinlikte bazı sporcular çift kişilik uçuşlar da gerçekleştirdi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, etkinlikte yaptığı açıklamada, doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak ve ilçenin doğal güzelliklerini daha fazla tanıtmak amacıyla bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

Festival, gün boyu süren uçuşların ardından sona erdi.