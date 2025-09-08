2025-2026 eğitim öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte buluştu.

Kahramanmaraş’ta da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci okullarına kavuştu.

Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okula gelen öğrenciler, ders ziliyle birlikte sınıflarına girerek öğretmenleriyle bir araya geldi.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Baydur, Kahramanmaraş genelinde eğitim altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak, derslik sayılarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.