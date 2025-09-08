Kahramanmaraşspor – Kilis 1984 FK maçı öncesi, iş insanı ve Onikişubat Spor Kulübü Başkanı Harun Reşit Gümüşer, taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.

Spora ve sporcuya verdiği destekle her zaman kamuoyunun takdirini kazanan Gümüşer, tribünlerden yükselen yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.

Takıma yaptığı 8 transferle dikkat çeken Güpitaş A.Ş. ve Maraş Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşit Gümüşer’in, Kahramanmaraşspor camiası tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması spor severler arasında memnuniyet oluşturdu.