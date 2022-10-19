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Vali Yardımcısı Andırın İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, muhtarın gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, muhtarları Çınar Geçidi Mesire Alanı lokantasında öğle yemeğinde misafir etti. Etkinliğe Başkan Doğan’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Andırın İlçe Kaymakam Vekili Cuma Emeç ve muhtarlar katılım sağladı.

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