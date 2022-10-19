Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, muhtarları Çınar Geçidi Mesire Alanı lokantasında öğle yemeğinde misafir etti.
Etkinliğe Başkan Doğan’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Andırın İlçe Kaymakam Vekili Cuma Emeç ve muhtarlar katılım sağladı.
Yemek programının ardından açıklamalarda bulunan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, muhtarların gününü kutladı.
Vali Yardımcısı Andırın İlçe Kaymakamı Cuma Emeç, muhtarın gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.
Toplu fotoğrafın ardından kutlama programı sona erdi.