İlçeye bağlı Arıklar Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimlerini sağlayan Ahmet ve Şerife Arık çifti, kendilerine ait 20 bin metrekare tarlaya traktör ve biçerdöver giremediği için ekim yapamadıklarını belediyeye bildirdi.

Durumun üzerine belediye ekipleri tarlaya yol yapma çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Doğan, belediye olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Çiftin üretim yapması amacıyla yardımcı olduklarını ifade eden Doğan, "Bir kaç ay önce çiftimiz belediyemize gelerek, tarlası olduğunu ama traktör ve biçerdöver girmediği için ekemediğini bize söyledi, bizde biraz çalılık alan vardı. Orman işletme müdürlüğünden yol izni alarak şuan yolunu yapıyoruz. Bugün, yarın yolu bitecek inşallah, bundan sonra arazisini istediği gibi ekip biçecek, bizlerde bundan mutluluk duyacağız, üretim yapacaklar. Biz elimizden geldiğince ilçemizin değişik mahallerinde vatandaşlarımız üretim yapabilmeleri, üretime destek olmak için bu tür yolları açıyoruz. Bugünde Şerife Arık ablanın sevincine ortak olduk, inşallah güzel üretimler yapmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.