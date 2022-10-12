Bu kapsamda Andırın ilçesi Rifatiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağış nedeni ile oluşan sel felaketinde köprü hasar görmüş, bazı evler ve mahalle cami sel suları altında kalmıştı.

Hasar gören köprü ve yetersiz gelen buz boruların yerine Andırın Belediyesi ve büyükşehir belediyesi tarafından büyük menfezler yerleştirerek mahallenin sorunları çözüldü.

Yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen Andırın Belediye Başkanı Ahmet DOĞAN “tüm mahallerimizdeki bütün sorunları gidermek için canla başla çalışıyoruz.” dedi.

Mahalle muhtarı Fehmi Demirdelen ise çalışmalardan dolayı Teşekkür etti.