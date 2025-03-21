Etkinlikler çerçevesinde ANDIRIN Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz tarafından, Cuma namazına müteakiben Kışla bahçesine açılan stantta vatandaşlara bedelsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Andırın Orman İşletme Müdürü Yunus Kurtgöz, Ormanlara gerekli önemin verilmesine dikkat çekmek maksadıyla 21 Mart’ın, “Ormancılık Günü” ve aynı haftanın da “Orman Haftası” olarak kutlandığını söyledi.

Kurtgöz, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasının; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.