Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde başlayıp 5 Ocak Cuma günü öğleden sonraya kadar Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamaların devamında, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.