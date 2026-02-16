Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde öğle saatlerinde aniden etkili olan şiddetli hortum, Darıovası Mahallesi’ne bağlı Hacıseller Obası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran hortum, köy sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.

Hortumun en ağır hasarı verdiği noktalardan birinde, hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşa ait ahır tamamen yıkıldı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle yapı kullanılamaz hale gelirken, hayvanların barınma ihtiyacı acil bir sorun haline geldi.

Yaşanan olayın ardından Andırın Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından mağduriyetin giderilmesi amacıyla yıkılan ahırın yerine geçici çözüm olarak çadır tahsis edildi. Belirlenen alana kurulan çadır, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından vatandaşa teslim edildi.

Böylece hortumdan etkilenen hayvanların barınma ihtiyacı kısa sürede karşılanırken, yetkililer bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.