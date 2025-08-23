Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Arıklar Mahallesi'nde kayalıklar arasına sıkışan bir keçi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kayalık alanda sıkışan keçiyi titiz bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağ salim kurtarılan keçi, yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, can dostların güvenliği için gelen her ihbara anında müdahale edildiğini vurgularken, vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.