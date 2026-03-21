İlçe merkezinde bir bahçede ortaya çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Sarı Benekli Semender, vatandaşların dikkatini çekti. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan bu özel türün yerleşim alanında görülmesi, hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.

Doğal yaşam alanı genellikle nemli ormanlık bölgeler olan semenderin yerleşim yerinde görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan gözlemlerde hayvanın sağlıklı olduğu belirlenirken, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu tür canlıların doğaya zarar verilmeden korunmasının büyük önem taşıdığını vurgularken, vatandaşların bu gibi durumlarda bilinçli davranarak yetkililere bilgi vermesinin ekolojik denge açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Andırın’da görülen Sarı Benekli Semenderin, bölgedeki biyoçeşitlilik açısından önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.