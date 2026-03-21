6 Şubat’ın üzerinden zaman geçse de kalplerdeki o derin sızı, bayram sabahı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığı, bayram namazının ardından en hüzünlü buluşmalara ev sahipliği yaptı. Bayramın o coşkulu havası, mezarlık girişinde yerini derin bir sessizliğe ve boğazları düğümleyen hıçkırıklara bıraktı.

Vatandaşlar, depremde yitirdikleri eşlerinin, evlatlarının ve anne-babalarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimisi kaybettiği evladının mezar taşına en sevdiği oyuncağı bıraktı, kimisi ise eşinin mezarını çiçeklerle donattı. Mezarlıkta yükselen dualar, "Bayram geldi ama biz eksik kaldık" diyen yüreklerin feryadı gibiydi.

Ziyaret sırasında duygularını ifade etmekte zorlanan birçok vatandaş, bayramı sevdiklerinden ayrı geçirmenin tarif edilemez bir acı olduğunu dile getirdi. Gözyaşları içinde dua eden bir depremzede, "Her bayram kapımızı onlar çalardı, şimdi biz onların kapısına, toprağına geldik. Bayramın tadı da neşesi de onlarla gitti," sözleriyle derin üzüntüsünü paylaştı.

Deprem Şehitliği’nde yaşanan bu sessiz ve mahzun bayramlaşma, facianın izlerinin sadece şehirde değil, ruhlarda da ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi. Şehir merkezinde bayramlaşmalar sürerken, Kapıçam’da rüzgarın taşıdığı tek şey, sevdiklerine veda edemeyenlerin gönderdiği dualar ve dinmeyen bir özlemdi.