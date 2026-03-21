Bayram namazının ardından köy meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, evlerde hazırlanan kazanlar dolusu içli köfteyi hep birlikte yiyerek bayramlaştı.

Nesiller Boyu Süren "İçli Köfte" Sofrası

Hartlap’ta bayram hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Köyün kadınları tarafından büyük bir özenle hazırlanan meşhur Kahramanmaraş içli köfteleri, bayram sabahı erken saatlerde pişirilerek hazır hale getiriliyor. Bayram namazından çıkan köy sakinleri, yanlarında getirdikleri tepsilerle köy meydanına akın ediyor.

Geleneksel bayramlaşmanın öne çıkan detayları:

Zengin fakir ayrımı olmaksızın herkes aynı sofraya oturuyor. Köy dışından gelen misafirler ve gurbettekiler bu özel günde mutlaka köyde buluşuyor.

Köy büyükleri, bu geleneğin dedelerinden kaldığını ve genç kuşaklara aktarıldığını belirtiyor.

"Bu Sadece Bir Yemek Değil, Bir Kardeşlik Sofrası"

Köy sakinleri, bu geleneğin aradaki kırgınlıkları bitirdiğini ve toplumsal bağı güçlendirdiğini ifade ediyor. Meydanda kurulan uzun sofralarda binlerce içli köfte ikram edilirken, bayramın coşkusu tüm köye yayılıyor. Şehrin tescilli lezzetlerinden olan içli köfte, Hartlap’ta sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir paylaşım simgesi olarak kabul ediliyor.

Yıllardır süregelen bu gelenek, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.