Bayram öncesinde günlerce süren yoğun alışveriş hareketliliğiyle dolup taşan çarşı, bayramın gelmesiyle birlikte yerini sessiz ve dingin bir atmosfere bıraktı.

Arife gününe kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çarşıda esnaf, bayram hazırlıkları kapsamında oldukça hareketli günler geçirdi. Özellikle giyim, şekerleme, lokum ve hediyelik eşya satan iş yerlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekerken, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşıda uzun süre vakit geçirdi.

Bayramın ilk günüyle birlikte alışveriş telaşının sona ermesi, çarşıdaki kalabalığın da büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Gün boyu açık olan birçok dükkânda müşteri sayısının oldukça düştüğü gözlemlenirken, tarihi çarşıda alışılmış kalabalığın yerini sakin bir bayram havası aldı.

Esnaflar ise bayram öncesi yakalanan hareketliliğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, bayramın ardından yeniden yoğun günlerin başlayacağını ifade etti. Kapalı Çarşı’da bayram süresince devam eden bu durgunluğun, tatilin sona ermesiyle birlikte yerini tekrar alışveriş hareketliliğine bırakması bekleniyor.