Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmeye ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Andırın ilçe merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda asfalt serimi ve aydınlatma sistemleriyle baştan uca yenilenen bulvarda, şimdi de yürüyüş yollarının imalatına başlandı.

Andırın’ın çehresini değiştirecek projeyle birlikte, Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nın her iki yönüne de yürüyüş yolu kazandırılıyor.

Hem estetik hem de işlevsellik bakımından standartlara uygun şekilde planlanan yürüyüş yolları, vatandaşların günlük yürüyüş ve spor faaliyetlerini daha güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül, “Büyükşehir Belediyemiz, Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nı nezih bir duruma getirdi. Şu anda çok güzel bir görünümü var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Önce yolumuzu yaptı, ardından aydınlatmamızı gerçekleştirdi. Şimdi de kaldırımlarımız tertemiz yapılıyor” ifadelerini kullandı.