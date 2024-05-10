Serhan, Seray ve Feray Çığşar kardeşler, babaları 2021'de vefat ettikten sonra, soğuk kış şartları nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak anılan 1600 rakımlı Andırın'daki ata topraklarına turistik tesis yapmak için çalışma başlattı.

Hazırladıkları proje TKDK'den onay alan kadın girişimciler, 4,5 milyon liralık destekle 5 bungalov ev ve 2 apart daireden oluşan turistik tesis inşa etti.

Çığşar kardeşler, bölgenin geçim kaynağı olan kirazın çiçeklenme dönemini turizmde değerlendirmek için kiraz çiçeği festivali düzenlemeyi hedefliyor.

Kadın girişimcilerden Serhan Çığşar, TKDK'nin desteğiyle, doğup büyüdükleri köye hayalini kurdukları bungalov ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tesisin sıcak havadan ve şehir hayatından birkaç günlüğüne uzaklaşmak isteyenlere hitap ettiğini dile getiren Üç kız kardeş şu ifadelere yer verdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt