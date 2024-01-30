Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek İtalya'nın köklü takımlarından Roma'ya transfer oldu.
Bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.
Satın alma opsiyonu 5 milyon euro
Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.
Sezon performansı
Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Kaynak: Haber Merkezi