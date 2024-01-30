Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek İtalya'nın köklü takımlarından Roma'ya transfer oldu.

Bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino, Leipzig'ten Roma'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

Satın alma opsiyonu 5 milyon euro

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Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

Sezon performansı

Galatasaray'da bu sezon 19 maça çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi