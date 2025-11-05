Ankara’nın en yoğun bölgelerinden biri olan Ulus’ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) binasında bugün ders saatlerinde bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, olayın üniversitenin yangın söndürme sistemindeki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı ekipler binanın tüm katlarında arama çalışması yürütüyor; dumandan etkilenen öğrenci ya da personel olup olmadığını kontrol ediyor.

Patlamanın ardından binada oluşan duman kısa sürede tahliye edildi, öğrenciler güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Olayın meydana geldiği bina ve çevresi güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.