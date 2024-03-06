6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra rotasını tamamen afet bölgesine çeviren ekipler, afet bölgelerine yönelik çeşitli projeler gerçekleştiriyorlar.

Bu seferki projelerinin ismi “Sevgi Kütüphanesi” oldu.

Proje kapsamında Kahramanmaraş’a gelen 35 kişilik gönüllü Ekipler 2 gün boyunca yepyeni bir kütüphane kurulumu gerçekleştirdi, 2 günlük süre içerisinde okuldaki çocuklarla birbirinden farklı etkinlikler yaptı.

Bu etkinlikler arasında bilim, müzik, spor, resim, survivor, genel kültür, hazine avı gibi eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra; Engelli farkındalığı, Çocuk Hakları ve Eşitlik gibi toplumsal konulara yönelik farkındalık atölyeleri de çocuklarla birlikte verimli bir şekilde yapıldı.

Bir kütüphaneden çok daha fazlası olan “Sevgi Kütüphanesi” projesinde en büyük amacı afet bölgesinde farklılık yaratmak, yöredeki çocuklara örnek abi abla olmak ve onların hayatlarına dokunmak olan Sevgi Gönüllüleri; proje sonundaki duygusal vedalaşma ile hedeflerine ulaştığını anladı.

Abi ablalarından ayrılmak istemeyen minikler, 2 gün boyunca yapılan etkinlikleri unutmayacaklarına ve kütüphaneyi olabildiğince kullanacaklarına söz verdiler.