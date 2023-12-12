Türk futbolunda tarihi kara gece gündemin merkezinde...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdikten sonra saha içi karıştı.

Bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, beraberindeki yöneticilerle sahaya girerek Meler'i yumrukladı.

Hakemi yumruklayıp yerde tekmelediler

Yumruk darbesiyle yere yığılan Meler'i, Koca'nın yönetici kadrosundaki isimler tekmeledi.

Yüzüne ve vücuduna tekmeler isabet eden Meler geceyi hastanede geçirirken olayın adli süreci devam ediyor.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Hakeme saldıran Faruk Koca, 24 saat hastanede müşahede altında tutulacak



Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Olayın ardından hastaneye giden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve spor şubesi ekipleri, Sincan'daki Batı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.