Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yesevi Derneği ve Yüksel Özgüller Güzellik Akademisi iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kentte yaşayan yetim kız çocukları kuaföre götürülerek saç bakımları yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte çocukların yüzlerindeki tebessüm dikkat çekti. Uzman kuaförler tarafından saçları özenle yapılan çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Amaçlarının küçük kalplere dokunmak ve onlara moral aşılamak olduğunu belirten proje yetkilileri, bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yetim kız çocuklarının hayatına renk katan bu etkinlik, hem çocuklara hem de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.