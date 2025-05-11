Kahramanmaraş Valiliği’nin organizasyonunda, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda kent protokolü, şehit ve gazi anneleri, eşleri ve çocuklarıyla bir araya geldi.

EXPO Arasta Çarşısında gerçekleştirilen programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik boyunca protokol üyeleri katılımcılarla yakından ilgilenerek, şehit ve gazi anneleriyle tek tek sohbet etti ve Anneler Günü’nü kutladı. Program sonunda annelere çeşitli hediyeler ile çiçekler takdim edildi.