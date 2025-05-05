Anneler Günü’ne sayılı günler kala Kahramanmaraş’ta çarşı ve mağazalarda hareketlilik arttı. Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar, annelerine en anlamlı hediyeyi bulmak için alışveriş noktalarına akın ediyor.

Binevler Uzun Çarşı’da hizmet veren Sude Home Karaca, Anneler Günü’ne özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Mağaza, kaliteli ve şık ürünleri avantajlı fiyatlarla sunarak hediye arayışında olanların ilk tercihlerinden biri haline geldi.

Çeyizlik ürünlerden ev dekorasyonuna, mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesi sunan Sude Home Karaca, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak her bütçeye uygun alternatifler sağlıyor. Kahramanmaraşlılar, hem annelerini sevindirecek hem de ekonomik alışveriş yapabilecekleri bu fırsatları kaçırmamak için mağazaları ziyaret etmeye devam ediyor. Anneler Günü’ne yaklaşırken kentteki alışveriş heyecanı daha da artacağa benziyor.

ZEYNEP SALMAN – MAĞAZA MÜDÜRÜ