Antalya'da Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, ilçede yeni imar planı çalışmalarına başladıklarını ve bu sürecin, deprem gerçeği göz önünde bulundurularak titizlikle yürütüleceğini belirtti.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediye Başkanı Dr. Mesut Avcıoğlu, yeni bir imar planı çalışmasına başladıklarını belirterek, 6 Şubat Deprem felaketini bir kez daha hatırlayarak, benzer acıların yaşanmaması adına belediye olarak üzerimize düşeni yapacaklarını açıkladı.

Çalışmalar kapsamında bölgenin jeolojik ve ekolojik yapısını detaylı bir şekilde analiz ettirdiklerini kaydeden Başkan Avcıoğlu, "Hangi bölgeler deprem açısından riskli, hangi tür binalar ve temeller daha güvenli olur, bunları belirleyerek hareket edeceğiz. Bundan sonraki tüm planlamalarımızda bu veriler yol gösterici olacak” dedi.

Ayrıca, bu süreçte ilgili kurumlarla iş birliği yaparak gerekli önlemleri hızla hayata geçireceklerini ifade eden Avcıoğlu, "Amacımız, Kumluca’yı depreme dayanıklı ve güvenli bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” diyerek, belediyenin bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.