Antalya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi törenle ilk seferini gerçekleştirdi.

Akdeniz Arkeolojisi Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı tamamlanan, 38 metrelik "UPL Tarım" isimli geminin ilk görevi için Setur Marina'da tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, yaptığı konuşmada, “Yıllardır böyle bir anı bekliyorduk. Su altı arkeologlarının rüyasıydı böyle bir gemi” dedi.

Dünya standartlarında gemiye sahip olmak için iki yıldır çalışma yürüttüklerini anlatan Öniz, "Mersin ve Antalya kıyılarında yürüttüğümüz arkeolojik su altı araştırmalarını ve kazılarını gerçekleştirebilecek daha iyi, modern ve yüksek teknolojili gemiye ihtiyacımız vardı. Yıllardır böyle bir anı bekliyorduk. Su altı arkeologlarının rüyasıydı böyle bir gemi. Çünkü hakikaten hem ebat olarak dünyanın en büyüklerinden hem de teknolojik olarak muhtemelen dünyanın en iyi arkeolojik gemisi diyebiliriz." diye konuştu.

Öniz, geminin sadece Akdeniz Üniversitesinin değil, Türkiye'deki tüm su altı arkeolojisiyle ilgili faaliyet gösteren üniversitelerin, UNESCO ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) kanalıyla gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanılacağını vurguladı.

"Gemimizde 500 metreden üç boyutlu görüntü alabilen sistem var. Bu sistem sayesinde deniz tabanında bugüne kadar belgeleyemediğimiz derin sularda yatan atıkları bulabileceğiz. Büyük ekranlı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra deniz tabanında gemi hareket halinde çalışırken dip sonardan elde edilen görüntüyü araştırmacılarımız takip edilebilecek. Eğer bu görüntüler arkeolojik potansiyel içeriyorsa o derinliğe robot indirip görüntü alabileceğiz. Gemimizde 4 robot olacak. Biraz daha derin sularda artık çalışmalarımızı yalnızca dalgıçlar tarafından değil, robotlar aracılığıyla yapabileceğiz. Bunu dünyada yapabilen birkaç ülke arasındayız."