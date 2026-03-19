Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) üyeleri, Sorgun mevkisi sahilinde hareketsiz caretta caretta olduğunu fark etti.

Ekipler, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.

Ekipler caretta carettayı sahilden alarak gömülmek üzere Manavgat Belediyesi yetkililerine teslim etti.