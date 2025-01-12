Pazar klasiği haline gelen ikinci el araç pazarı, sabahın erken saatlerinde araba alım satımı yapmak isteyen vatandaşlarla doldu. Pazarın bu haftaki gündemi ise fiyatlardaki dalgalanmalar ve araç satışlarındaki durgunluk oldu.

Bazı vatandaşlar, Suriyeli alıcı sayısında önceki haftalara göre azalma olduğunu dile getirdi. Bu durumun, piyasa hareketliliğini olumsuz etkilediğini belirten araç satıcıları "Suriyeli vatandaşlarda artış değil, aksine düşüş var. Araçları çok uygun fiyatlara alıp bozuyor, bu sefer bizim araçlarımız elimizde kalıyor." Dedi

Araç sahipleri, piyasanın durgunluğundan ve satışların yavaşlamasından şikayetçi. Alıcılar ise fiyatların bir süre daha düşmesini beklemeyi tercih ediyor. Pazar yerindeki bu hareketlilik, önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.