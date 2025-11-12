Havaların soğumasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta oto servislerinde hareketlilik başladı. Araç sahipleri, yaklaşan kış aylarına hazırlık kapsamında lastik değişimi, antifriz kontrolü ve motor bakımı için servislerin yolunu tuttu.

Uzmanlar, güvenli sürüşün yanı sıra araç performansının korunması için kış bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Kış şartlarına uygun olmayan araçların hem sürüş güvenliğini tehlikeye attığını hem de uzun vadede yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini belirtiyor.

Oto tamir ustası İbrahim Gürbüz, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada sürücülere önemli uyarılarda bulundu:

“Kış kapıya dayanmadan ve yoğunluk oluşmadan araç sahiplerinin bir an evvel bakımlarını yaptırması gerekiyor. Özellikle antifriz, lastik diş derinliği ve akü kontrolleri hayati önem taşıyor. Bazen küçük bir ihmal, yolda kalmaya ya da daha büyük arızalara neden olabiliyor.”

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşmeye başlamasıyla, sanayi sitelerinde yoğunluk yaşandığı gözlendi. Oto servisleri, her yıl olduğu gibi bu kış sezonunda da yoğun bir mesaiye hazırlanıyor.

Uzmanlar, sürücülere bakımlarını son ana bırakmamaları çağrısında bulunarak şu tavsiyelerde bulundu: